Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко из первоисточника получит информацию о ситуации с самолетом Ryanair. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин будет иметь возможность, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем. А все эти расследования: представьте себе, ну будет десяток расследований. И к какому выводу они придут?» — процитировало Пескова РИА «Новости».

Он обратил внимание, что выводы по поводу случившегося уже были озвучены без каких-либо разбирательств.

Ранее он сообщил, что на повестку переговоров будут вынесены в основном экономические вопросы. Но российская сторона также ожидает, что белорусский президент проинформирует Путина об инциденте с самолетом Ryanair и о задержании в Минске россиянки Софии Сапеги.

Песков подчеркнул, что Лукашенко сможет детально рассказать об обстоятельствах и причинах произошедшего. Переговоры глав государств пройдут в Сочи 28 мая.

Ранее Лукашенко на встрече с парламентариями в Минске заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, который пришлось экстренно сажать в Минске, поступило из Швейцарии. Лукашенко добавил, что в самолете находился террорист и об этом знают и за пределами Белоруссии.

Пассажирский лайнер ирландского лоукостера Ryanair 23 мая выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Но после сообщения о минировании самолет совершил экстренную посадку в Минске. Белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров — бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Также была задержана и арестована гражданка РФ София Сапега.