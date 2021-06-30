Путин получил более 1,5 миллиона вопросов от россиян для прямой линии
Россияне задали президенту РФ Владимиру Путину более 1,5 миллиона вопросов для прямой линии. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Общее число обращений в адрес главы государства перед прямой линией по состоянию на 10:45 составило 1 574 581. Большинство вопросов поступили через кол-центр — 675 230. По СМС или ММС задали 338 856 вопросов. Через сайт программы пришло 131 706 вопросов. Еще 106 865 вопросов россияне задали через мобильное приложение «Москва — Путину». Через соцсети поступило 321 934 обращения.
Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в 12:00. Задать вопрос главе государства можно, воспользовавшись специальным разделом на сайте moskva-putinu.ru, отправив СМС или ММС на номер 04040 либо позвонив по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, выйти на прямую связь со студией во время эфира можно через приложение «Москва — Путину».
Пандемия коронавируса и вакцинация стали самыми популярными темами вопросов, которые россияне решили задать президенту в этом году. Путин даст развернутый ответ, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.