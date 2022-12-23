Власть 23 декабря 2022, 23:12 Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации — Песков Песков: Путину предоставляют достоверную информацию о ходе спецоперации РИА «Новости»

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СМИ распространяют не соответствующую действительности информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы получает «искаженные» сведения о спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, написала газета The Wall Street Journal.

Издание ранее со ссылкой на источники сообщало, что Путину каждое утро предоставляют письменный брифинг по спецоперации. Однако в нем якобы приуменьшают неудачи и возвышают успехи. Источники издания написали, что обновления по ситуации в зоне спецоперации могут поступать на стол российского президента на протяжении нескольких дней.

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Официальный представитель Кремля опроверг утверждения журналистов, отметив, что у Путина есть несколько каналов получения данных.

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«Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин побывал в зоне проведения спецоперации и пообщался с командующими войсками. Глава государства ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Президент провел там весь день.