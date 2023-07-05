Власть 05 июля 2023, 00:47 Путин положительно высказался о ситуации в экономике России Путин: ситуация в экономике России лучше, чем можно было прогнозировать ранее Pxhere

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России лучше, чем можно было прогнозировать ранее. Слова российского лидера привело РИА «Новости».

Об этом глава государства заявил во время встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. По словам Путина, экономические показатели лучше ожидаемых, вселяют надежду на то, что все задачи будут решены.

Реклама

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал президент.

Ранее в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС Путин заявил, что поступления в российский бюджет от перерабатывающих отраслей увеличиваются. По словам главы государства, такая тенденция говорит об изменении структуры экономики.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор до этого заявил, что Запад рассчитывал развалить экономику России с помощью санкций. Однако просчитался, ведь российские заводы работают без остановки и восполняют свои запасы постоянно. Макгрегор уверен, что львиная доля мирового сообщества уже встала на сторону РФ, выступив против США и Европы в целом.