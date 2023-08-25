25 августа 2023, 19:05
Путин полноценно принял участие во всех мероприятиях саммита БРИКС
МИД ЮАР: Путин принял участие во всех мероприятиях саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин полноценно поучаствовал во всех мероприятиях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, несмотря на то что не присутствовал на них очно. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Его слова привел ТАСС.
«Мы очень рады, что президент России Владимир Путин по видеосвязи полностью участвовал во всех мероприятиях саммита наряду с находившимися в ЮАР лидерами других четырех стран БРИКС», — отметил политик.
Реклама
Представитель МИД ЮАР поблагодарил всех участников встречи. Он указал, что страна «испытывает признательность и гордость» за возможность принять у себя саммит, собравший делегатов более 60 государств.
Пандор также анонсировал межпарламентский форум БРИКС, который пройдет в октябре в Йоханнесбурге.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подробно рассказал о новых заявках на вступление в БРИКС. Он заявил, что в состав объединения хотят войти еще 15 стран.
Владимир Путин
БРИКС
Реклама
Реклама