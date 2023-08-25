Власть 25 августа 2023, 19:05 Путин полноценно принял участие во всех мероприятиях саммита БРИКС МИД ЮАР: Путин принял участие во всех мероприятиях саммита БРИКС Unsplash

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Президент России Владимир Путин полноценно поучаствовал во всех мероприятиях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, несмотря на то что не присутствовал на них очно. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Его слова привел ТАСС.

«Мы очень рады, что президент России Владимир Путин по видеосвязи полностью участвовал во всех мероприятиях саммита наряду с находившимися в ЮАР лидерами других четырех стран БРИКС», — отметил политик.

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Представитель МИД ЮАР поблагодарил всех участников встречи. Он указал, что страна «испытывает признательность и гордость» за возможность принять у себя саммит, собравший делегатов более 60 государств.

Пандор также анонсировал межпарламентский форум БРИКС, который пройдет в октябре в Йоханнесбурге.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подробно рассказал о новых заявках на вступление в БРИКС. Он заявил, что в состав объединения хотят войти еще 15 стран.