Путин: полномасштабные военные действия в Ливии прекращены, но решить удалось не все

Владимир Путин заявил, что конфликтующие в Ливии стороны прислушались к призыву России и Турции и прекратили полномасштабные военные действия. Несмотря на это, решить удалось еще не все вопросы.

Путин отметил, что Москва и Анкара эффективно работают по различным важным направлениям международной политики. Особенно он подчеркнул их успехи в конфликтах регионального характера — ситуации в Сирии, урегулировании конфликта вокруг иранской ядерной программы, а также в разрешении ливийского конфликта. Такое заявление он сделал во время встречи в президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что конференция в Германии состоялась именно благодаря этим переговорам. Он отметил, что Россию беспокоит конфликт в Ливии, поэтому она поддерживает инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель по его урегулированию.

Однако в ходе встречи удалось решить не все вопросы. Делегация премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа подписала документ, в то время как глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уехал из Москвы без соглашения о перемирии.

«Действительно, не все удалось, одна из сторон заявления — пока, во всяком случае — не поддержала, но мы не теряем надежды, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен», — подчеркнул Путин.