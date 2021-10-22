Путин показал премьеру Израиля Черное море. Видео

Российский президент Путин провел для нового премьера Израиля экскурсию по Бочарову Ручью в Сочи. Погода в Сочи выдалась солнечной и теплой.

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом продлились пять часов. После российский президент показал премьер-министру Черное море. Они вышли из резиденции и прогулялись.

«Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина. Она была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — передало РИА «Новости» слова канцелярии главы правительства Израиля.

Встреча двух лидеров была приурочена к 30-летию восстановления дипломатических отношений.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сообщил, что речь Владимира Путина, произнесенная на «Валдае», никак не скажется на отношениях России с западными странами. На форуме президент заявил, что в период мирового переустройства Россия будет придерживаться линии умеренного консерватизма. Также были затронуты и другие темы.