Путин пока не стал снимать Меня с должности
«Пока такого представления не было», — сказал Песков, комментируя возможность досрочного снятия Меня с должности. Пресс-секретаря процитировал ТАСС.
Представитель Кремль сказал, что Путин в курсе происходящего с Менем.
Александр Мень ранее был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также губернатором Ивановской области. Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации 18 ноября заявил, что у следствия есть доказательства вины Меня в хищении из бюджета Ивановской области более 700 миллионов рублей. Краснов попросил Совфед лишить аудитора неприкосновенности. Верхняя палата парламента проголосовала за это.
Вечером 18 ноября стало известно о задержании Меня. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Своей вины он не признает. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.