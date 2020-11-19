Путин пока не стал снимать Меня с должности

Владимир Путин пока не просил Федеральное собрание прекратить полномочия аудитора Счетной палаты Михаила Меня, который подозревается в хищении более 700 миллионов рублей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока такого представления не было», — сказал Песков, комментируя возможность досрочного снятия Меня с должности. Пресс-секретаря процитировал ТАСС.

Представитель Кремль сказал, что Путин в курсе происходящего с Менем.

Александр Мень ранее был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также губернатором Ивановской области. Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации 18 ноября заявил, что у следствия есть доказательства вины Меня в хищении из бюджета Ивановской области более 700 миллионов рублей. Краснов попросил Совфед лишить аудитора неприкосновенности. Верхняя палата парламента проголосовала за это.

Вечером 18 ноября стало известно о задержании Меня. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Своей вины он не признает. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.