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    17 декабря 2020, 12:39

    Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Владимир Путин заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса. Но сделает это, когда ему разрешат специалисты.
    Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

    «Специалисты нам говорят о том, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Для таких как я вакцины еще не добрались», — сказал Путин.

    Путин призывает всех граждан России внимательно отнестись к рекомендациям специалистов. Эксперты считают, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Как отметил Владимир Путин, он прислушивается к врачам по поводу возрастных ограничений и поэтому еще не вакцинировался. Президент пообещал обязательно это сделать, как только станет возможным.

    Путин считает, что всеобщая вакцинация необходима для населения Такого же мнения отечественные вирусологити и их коллеги во всем мире. Именно массовая вакцинация сможет создать популяционный иммунитет и ослабить распространение коронавируса. Путин заметил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому он не видит причин игнорировать вакцинацию.

    Другим странам Россия будет помогать с вакцинацией, но в первую очередь стоит задача провести кампанию внутри нашей страны.