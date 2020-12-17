Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса

Владимир Путин заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса. Но сделает это, когда ему разрешат специалисты.

«Специалисты нам говорят о том, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Для таких как я вакцины еще не добрались», — сказал Путин.

Путин призывает всех граждан России внимательно отнестись к рекомендациям специалистов. Эксперты считают, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Как отметил Владимир Путин, он прислушивается к врачам по поводу возрастных ограничений и поэтому еще не вакцинировался. Президент пообещал обязательно это сделать, как только станет возможным.

Путин считает, что всеобщая вакцинация необходима для населения Такого же мнения отечественные вирусологити и их коллеги во всем мире. Именно массовая вакцинация сможет создать популяционный иммунитет и ослабить распространение коронавируса. Путин заметил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому он не видит причин игнорировать вакцинацию.

Другим странам Россия будет помогать с вакцинацией, но в первую очередь стоит задача провести кампанию внутри нашей страны.