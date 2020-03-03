Путин пояснил смысл законов об иноагентах

Закон об иностранных агентах придумали в Соединенных Штатах в 1930-е годы. В России его применяют только для того, чтобы защитить страну от вмешательства в политическую жизнь со стороны.

«Цель этого закона (об иноагентах — прим. ред.) в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет», — заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в других странах вообще запрещают деятельность некоммерческих организаций, которые финансируют другие государства. В России подобных запретов нет. Многие подобные организации и сейчас продолжают работать на территории страны.

«Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего», — подчеркнул Путин.

В конце 2019 года Путин подписал законопроект, согласно которому к иноагентам могут причислить любое физическое лицо, которое распространяет информацию на широкую аудиторию и получает на это деньги из-за рубежа.