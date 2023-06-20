Власть 20 июня 2023, 21:26 Путин похвалил столичные власти за активное развитие общественного транспорта Путин похвалил власти Москвы за быстрые решения в области общественного транспорта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин похвалил и поблагодарил власти Москвы за то, как быстро развивается столичная система общественного транспорта. Об этом он сказал на открытии совещания о развитии речного судоходства, написал ТАСС.

Мероприятие проходило на Северном речном вокзале столицы. Глава государства сообщил, что перед его началом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ему об истории гавани и ее реконструкции за последние годы.

Реклама

«Хочу поблагодарить и мэра Москвы, и всю вашу команду за проделанную работу. Знаю, что эта территория стала популярным местом отдыха москвичей», — отметил президент.

Он пожелал, чтобы Северный вокзал вернул себе статус крупного туристической узла не только столицы, но и всей России.

Путин подчеркнул, что вся система общественного транспорта активно развивается. В городе открываются новые маршруты, обновляются вагоны метро, парк наземного транспорта. Сформирован единый комплекс, где все виды транспорта взаимоувязаны и дополняют друг друга, отметил российский лидер. Все эти позитивные перемены видят не только жители столицы, но и ее гости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе электрического речного транспорта в Москве. Уникальный и инновационный водный транспорт будет курсировать круглый год между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.