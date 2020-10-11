Путин похвалил сотрудников АПК за стабильную работу в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно функционировать, несмотря на пандемию коронавируса и режим ограничений.

Такое заявление глава государства сделал во время поздравления работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в эфире телеканала «Россия 24».

«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать. Вы трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество», — сказал Путин.

Президент отметил, что в период пандемии российские предприятия АПК не допустили боев в поставках продовольствия. Они также смогли вовремя провести посевную и начать сбор урожая. Путин подчеркнул, что они справились со своими задачами даже в самые сложные и тяжелые месяцы.

Кроме того, российский лидер отметил высокие показатели урожая. Он подчеркнул, что уже сейчас можно сказать — урожай будет хороший, более 120 миллионов тонн зерновых. Путин отметил, что еще недавно показатели, которые превышали отметку в 100 миллионов тонн зерновых, считались рекордными, но сейчас стали устойчивой традицией.