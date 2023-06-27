Важное 27 июня 2023, 13:19 Путин похвалил силовиков за реакцию во время попытки мятежа Президент Путин: благодаря действиям силовиков удалось избежать жертв во время мятежа РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин похвалил силовиков за действия во время попытки вооруженного мятежа. По словам главы государства, благодаря их профессионализму удалось избежать жертв среди гражданского населения, сообщил ТАСС.

Путин поблагодарил личный состав ВС России, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб за проявленные отвагу, доблесть и верность стране. Президент подчеркнул, что люди и армия не были с мятежниками. Решающую роль в подавлении мятежа сыграли мужество силовиков и консолидация всего общества.

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«Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО. В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — отметил Путин и попросил почтить их память минутой молчания.

Глава государства добавил, что своими действиями силовики фактически остановили гражданскую войну. Вставших на пути смуты Владимир Путин назвал настоящими защитниками, которые не допустили наступления хаоса в стране. Президент обратился к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в Кремле 27 июня.