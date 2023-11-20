Власть 20 ноября 2023, 19:54 Путин похвалил Кадырова за развитие Чечни Путин: за короткое время Чечня стала процветающей республикой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым развитие республики и поблагодарил его за работу. Разговор состоялся в рамках мероприятия в честь передачи крупной партии общественного транспорта ряду российских регионов.

«С тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня прошло на самом деле не так уж и много времени, а не узнать ничего — процветающая республика. Все сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под руководством Рамзана Кадырова и его команды», — сказал Путин.

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Президента впечатлило, как сильно преобразилась республика, но при этом он добавил, что здесь «много чего еще нужно сделать». Также Путин напомнил о моменте, когда обсуждались планы по переносу Грозного в другое место. Сейчас, по словам российского лидера, «эти мысли кажутся странными».

«Спасибо людям, которые там живут, за их вклад. Продолжим эту совместную работу и дальше», — отметил он.

В ответ чеченский лидер пригласил Владимира Путина посетить Чечню, обратив внимание на то, что тот давно не был в республике.