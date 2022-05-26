Путин похвалил бизнес за работу в условиях санкций

Отечественный бизнес успешно адаптировался к работе в условиях санкций, заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Он отметил, что им очень непросто находить новых партнеров, выстраивать логистические цепочки, обеспечивать работой свои коллективы, удерживать уровень производства продукции, оказания услуг и качества. Все это требует таланта, силы воли и ответственности.

«Бизнес наш отечественный проявляет свои наилучшие качества, я бы сказал, в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется», — заявил Владимир Путин.

Борис Титов представил ему ежегодный доклад по защите прав предпринимателей.