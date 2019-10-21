«Путин похож на Штирлица». Россияне пожелали видеть у руля страны сильного человека

Россияне посчитали, что Штирлиц из «17 мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» были бы лучшими президентами. Эту новость для «360» прокомментировал директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков. Ход мыслей соотечественников вполне понятен: граждане требуют от первых лиц государства жесткости и большого ума.

Собеседник обратил внимание на несколько характеристик, которые объясняют этот выбор.

«Штирлиц. Путин похож на Штирлица. Это очень умный человек, который принимает жесткие решения и притом представляет из себя образец интеллигентности», — рассказал Марков.

Россияне выбрали, кто из киногероев был бы лучшим президентом Подробнее

Причем Штирлиц — патриот.

«Иметь такого разведчика в стане врага, под врагами имеются в виду олигархи, и хочет российский народ», — добавил директор института.

В профессоре Преображенском соотечественники видят политического лидера, так как он обладает очень большим умом. Он «несет идею большого дела на блага на человечества». А еще этот герой способен проявить жесткость, когда увидит, что его творение пошло не туда. То есть если Шарик превратился в чудовище Шарикова, он проявляет силу и жесткость и превращает Шарикова обратно в собаку Шарика.

Кроме того, Марков напомнил про Данилу Багрова из «Брата», который тоже мог бы занять главный пост в стране. Этот персонаж не боится силой бороться с преобладающей силой.

Люди хотят иметь очень сильных людей и одновременно очень умных людей Сергей Марков, директор Института политических исследований

Таким образом, люди требуют от политической власти «жесткости, жесткости и жесткости и большого ума».