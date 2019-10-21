«Путин похож на Штирлица». Россияне пожелали видеть у руля страны сильного человека
Собеседник обратил внимание на несколько характеристик, которые объясняют этот выбор.
«Штирлиц. Путин похож на Штирлица. Это очень умный человек, который принимает жесткие решения и притом представляет из себя образец интеллигентности», — рассказал Марков.
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Причем Штирлиц — патриот.
«Иметь такого разведчика в стане врага, под врагами имеются в виду олигархи, и хочет российский народ», — добавил директор института.
В профессоре Преображенском соотечественники видят политического лидера, так как он обладает очень большим умом. Он «несет идею большого дела на блага на человечества». А еще этот герой способен проявить жесткость, когда увидит, что его творение пошло не туда. То есть если Шарик превратился в чудовище Шарикова, он проявляет силу и жесткость и превращает Шарикова обратно в собаку Шарика.
Кроме того, Марков напомнил про Данилу Багрова из «Брата», который тоже мог бы занять главный пост в стране. Этот персонаж не боится силой бороться с преобладающей силой.
Люди хотят иметь очень сильных людей и одновременно очень умных людейСергей Марков, директор Института политических исследований
Таким образом, люди требуют от политической власти «жесткости, жесткости и жесткости и большого ума».