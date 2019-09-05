Путин поговоркой напомнил Абэ об американских ракетах

Японский премьер Синдзо Абэ выразил надежду, что Россия «верит в добрые слова Японии». Президент РФ Владимир Путин ответил иностранному гостю поговоркой.

Свою позицию по данному вопросу российский лидер озвучил на встрече с премьер-министром Японии, трансляцию которой вел сайт RT.

Абэ предложил Путину заключить мирный договор Подробнее

«Доброе слово — это хорошо. Доброе слово и Smith & Wesson (револьвер — прим. ред.) действуют гораздо эффективней, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — подчеркнул Путин, напомнив об обязательствах Японии перед США.

Речь идет о размещении американских ракет на японской территории.

Ранее Синдзо Абе предложил российскому лидеру заключить мирный договор, который бы позволил двусторонним отношениям развиваться. Японский премьер также заметил, что стоит вновь обсудить вопрос принадлежности Южных Курил.

Токио претендует на четыре острова: Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп, — ссылаясь при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва оперирует декларацией 1956 года, где упоминается возможность передать японской стороне Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.