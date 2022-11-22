Власть 22 ноября 2022, 13:32 Путин поговорит с матерями мобилизованных солдат Песков анонсировал встречу Путина с семьями мобилизованных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с матерями мобилизованных россиян. Мероприятие пройдет на этой неделе, сообщил ТАСС.

«Действительно, такая встреча планируется», — сказал он на брифинге.

Реклама

Владимир Путин на совещании с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что собирается встретиться с жителями России и спросить их о мерах поддержки мобилизованных. Глава государства решил собрать обратную связь.

Реклама

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а завершилась в конце октября. Призвали 300 тысяч человек, из них 87 тысяч к началу ноября отправили на службу.

После завершения кампании стартовал осенний призыв, но срочников не отправят в зону спецоперации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подразделения пополнят контрактники и добровольцы.