Путин поговорил по телефону с Трампом

Президенты обсудили проблему стратегической стабильности, а также поговорили на тему контроля над вооружением, с учетом ответственности со стороны двух стран за мир и безопасность. Лидеры подтвердили актуальность разговора по этим вопросам, в том числе и по теме Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Обе стороны подчеркнули необходимость совместной работы по поддержанию стабильности.

Лидеры выразили обоюдный настрой в развитии российско-американских торгово-экономических отношений. Президенты позитивно оценивают сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 45 космического полета во время совместной программы «Союз–Аполлон».

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Алжира. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, а также выразили намерение укрепить российско-алжирское стратегическое партнерство.