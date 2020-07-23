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    23 июля 2020, 20:03

    Путин поговорил по телефону с Трампом

    Мария Шагиахметова

    Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле.

    Президенты обсудили проблему стратегической стабильности, а также поговорили на тему контроля над вооружением, с учетом ответственности со стороны двух стран за мир и безопасность. Лидеры подтвердили актуальность разговора по этим вопросам, в том числе и по теме Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Обе стороны подчеркнули необходимость совместной работы по поддержанию стабильности.

    Лидеры выразили обоюдный настрой в развитии российско-американских торгово-экономических отношений. Президенты позитивно оценивают сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 45 космического полета во время совместной программы «Союз–Аполлон».

    Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Алжира. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, а также выразили намерение укрепить российско-алжирское стратегическое партнерство.

    Новости SMI.FM