Власть 30 июня 2023, 16:27 Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по <…> обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан», — отметили в публикации.

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Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили рост товарооборота в прошлом году и по итогам первого квартала текущего года. Особое внимание во время разговора Путин и Моди уделили взаимодействию стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и G20. Стороны подтвердили, что готовы и дальше укреплять стратегическое партнерство.

Также они затронули ситуацию вокруг Украины. Российский лидер указал на то, что киевский режим категорический отказался от решения конфликта дипломатическим путем.

По данным РИА «Новости», Россия оказалась четвертой среди пяти крупных торговых партнеров Индии.