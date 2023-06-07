07 июня 2023, 22:28
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин и принц Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели рабочий разговор по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание уделялось мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики», — сказано в сообщении.
Реклама
Лидеры стран также рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. Они поделились высокой оценкой уровня кооперации в рамках ОПЕК+, отметили в Кремле.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил о готовности королевства выступить посредником между Россией и Украиной ради урегулирования конфликта. По его словам, страна окажет поддержку любым действиям, которые будут способствовать снижению уровня конфронтации.
Саудовская Аравия
ОАЭ
Владимир Путин
Реклама
Реклама