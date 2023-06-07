Власть 07 июня 2023, 22:28 Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Путин и принц Саудовской Аравии провели телефонные переговоры Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели рабочий разговор по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание уделялось мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики», — сказано в сообщении.

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Лидеры стран также рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. Они поделились высокой оценкой уровня кооперации в рамках ОПЕК+, отметили в Кремле.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил о готовности королевства выступить посредником между Россией и Украиной ради урегулирования конфликта. По его словам, страна окажет поддержку любым действиям, которые будут способствовать снижению уровня конфронтации.