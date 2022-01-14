Путин поедет на Олимпиаду в Пекин

Президент России Владимир Путин посетит открытие пекинской зимней Олимпиады. Кроме того, он пообщается с лидером китайской компартии Си Цзиньпином.

Об этом сообщил РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, к саммиту готовятся решения, сопутствующие наращиванию экономического взаимодействия. В целом переговоры будут задействовать весь спектр отношений.

«Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие», — резюмировал Лавров.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Россия и Китай должны продолжать улучшать сотрудничество для того, чтобы противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии. Такое заявление было связано с началом беспорядков в Казахстане.

Также Китай приветствует продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, но призывает страны идти дальше в направлении сокращения ядерных арсеналов.