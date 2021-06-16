Путин подводит итоги встречи с Байденом. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после встречи с американским лидером Джо Байденом. Он подчеркнул, что встреча прошла «хорошо», обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути сближения позиций.

Возвращение послов

Владимир Путин добавил, что переговоры прошли конструктивно. Он отметил, что послы стран вернутся на места своей службы. Когда — пока не ясно, это вопрос технического характера.

«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот наша встреча происходила в принципиальном ключе. По многим позициям наши оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути сближения позиции», — отметил российский лидер.

Ситуация с Украиной

На саммите также затронули вопрос Украины. Российский лидер подчеркнул, что тема возможного вступления Киева в НАТО прозвучала «мазком», поэтому ту нечего обсуждать. Путин отметил, что Байден согласен — в основе урегулирования на Украине должны лежать Минские соглашения.

«Обязательство по Украине у нас только одно — способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заявил Путин.

Кибератаки

Президент отметил, что на России и Америке лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Министерство внутренних дел России и Госдепартамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

Отдельное внимание Путин уделил ситуации с кибератаками. Он подчеркнул, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов не получает. При этом именно на территории США происходит наибольшее количество кибератак в мире.