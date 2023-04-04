Власть 04 апреля 2023, 13:10 Путин подтвердил приглашение бразильскому президенту приехать в Россию Песков: Путин на встрече с советником лидера Бразилии подтвердил приглашение посетить РФ Unsplash

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Президент России Владимир Путин на встрече с советником главы Бразилии по международным вопросам, экс-главой МИД и бывшим министром обороны Селсом Аморимом подтвердил приглашение лидеру этой страны посетить Россию с визитом. Об этом сообщил представитель Кремля, передал ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Путин на прошлой неделе принимал в Москве советника президента Бразилии. По его словам, российский лидер подтвердил приглашение президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве посетить Россию с визитом.

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Ранее Бразилия отказалась подписывать декларацию «Саммита за демократию» против России. По мнению властей страны, в документе излишне сфокусировали внимание на кризисе на Украине, используя это для осуждения России. Бразильский лидер не участвовал в саммите, но направил документ организаторам мероприятия.