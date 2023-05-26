Важное 26 мая 2023, 18:06 Путин подтвердил президенту Бразилии открытость к диалогу по Украине Путин сообщил, что заявил лидеру Бразилии о готовности вести диалог с Украиной РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой отметил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию по Украине. Подробности беседы привела пресс-служба Кремля.

«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость к диалогу на политико-дипломатическом треке, который заблокирован Киевом и его западными спонсорами», — подчеркнули в сообщении.

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Глава Бразилии также поделился с Путиным своими впечатлениями о саммите G7, который прошел в Хиросиме 20–21 мая. Он передал российскому лидеру свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

Путин и Лула да Силва обсудили некоторые актуальные вопросы российско-бразильского стратегического партнерства, выразив заинтересованность в его дальнейшем развитии. Кроме того, они рассмотрели вопросы по поводу совместной работы в рамках БРИКС и на других площадках.

Совещание российского лидера Владимира Путина с представителями общественной организации «Деловая Россия» прервал звонок президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.