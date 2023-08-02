Власть 02 августа 2023, 13:58 Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к зерновой сделке после выполнения условий России Путин: Россия вернется к зерновой сделке после выполнения обязательств со стороны Запада РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил позицию России по зерновой сделке. Об этом сообщили в Кремле.

Путин подтвердил готовность вернуться к зерновому соглашению, как только Запад выполнит все обязательства перед российской стороной.

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О начале телефонных переговоров лидеров двух стран журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле пообещали предоставить информационный релиз по итогам разговора Путина и Эрдогана.

Зерновая сделка действовала около года, 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из нее. Причиной такого решения стали невыполненные условия со стороны остальных участников.

Путин подчеркивал, что, несмотря на изначальную цель договоренностей, около 70% вывезенных грузов осели в обеспеченных государствах, в том числе в странах ЕС.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Украина использовала соглашение для поставок наркотиков и нефти, а не кукурузы.