Важное 15 декабря 2022, 12:32 Путин подпишет указ с ответом на введение потолка цен на нефть Пресс-секретарь Песков: на этой неделе Путин подпишет указ в ответ на потолок цен на нефть Pxhere

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Россия отреагирует на решение Евросоюза ввести потолок цен на нефть. Президент Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на этой неделе, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, как только он появится», — сказал он.

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Представитель администрации президента подтвердил, что правительство подготовило пакет мер в связи с ограничением цен на закупку нефти из России. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подпишет указ о них на этой неделе.

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Источники газеты «Ведомости» рассказали, что в проект указа включили отказ в поставках странам, которые присоединились к ограничениям. Кроме того, поставщикам разрешили заключать сделки в обход санкций, но с разрешения правительства. Евросоюз, G7 и Австралия ввели с 5 декабря ограничение на обслуживание судов, которые перевозят российскую нефть по цене ниже 60 долларов за баррель. Одной из первых закупать нефть намного ниже потолка стала Индия, рассказало РИА ФАН.