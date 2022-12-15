15 декабря 2022, 12:32
Путин подпишет указ с ответом на введение потолка цен на нефть
Пресс-секретарь Песков: на этой неделе Путин подпишет указ в ответ на потолок цен на нефть
Россия отреагирует на решение Евросоюза ввести потолок цен на нефть. Президент Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на этой неделе, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Мы сообщим, как только он появится», — сказал он.
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Представитель администрации президента подтвердил, что правительство подготовило пакет мер в связи с ограничением цен на закупку нефти из России. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подпишет указ о них на этой неделе.
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Источники газеты «Ведомости» рассказали, что в проект указа включили отказ в поставках странам, которые присоединились к ограничениям. Кроме того, поставщикам разрешили заключать сделки в обход санкций, но с разрешения правительства. Евросоюз, G7 и Австралия ввели с 5 декабря ограничение на обслуживание судов, которые перевозят российскую нефть по цене ниже 60 долларов за баррель. Одной из первых закупать нефть намного ниже потолка стала Индия, рассказало РИА ФАН.
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