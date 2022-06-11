Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. Документы опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно законам, российские суды смогут больше не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. В тот день Россия заявила о выходе из Совета Европы. Решения российских судов теперь будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до 15 марта, будут производиться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет выплачивать компенсации заявителю по решениям ЕСПЧ.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии ранее выступил за исключение России. «Проект мнения» подготовили в ночь на 15 марта, а днем глава МИД РФ Сергей Лавров передал генсекретарю Совета Европы решение о выходе страны из организации. По словам главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, на Россию оказывали беспрецедентное политическое и санкционное давление.