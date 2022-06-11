Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать в такси

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает водителям с судимостью работать в общественном транспорте и такси. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, люди с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, разбой, грабеж, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не допускаются к работе в такси.

Осужденные за преступления против основ конституционного строя, безопасности государства, мира и человечности также не допускаются к управлению легковыми такси при перевозке пассажиров.

Все эти деяния по УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям. Помимо этого, с ограничениями работы в такси столкнутся лица, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления.

К управлению троллейбусами, трамваями и автобусами не допускаются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против мира, против основ конституционного строя и безопасности государства и за преступления против общественной безопасности. В этом случае речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Новые нормы вступают в силу 1 марта 2023 года. Трудящиеся в этой отрасли обязаны предоставить работодателю необходимые справки до 1 сентября 2023 года.

Трудовые отношения с сотрудниками, не предоставившими работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат немедленному прекращению. Принятые нормы касаются в том числе граждан стран — членов ЕАЭС.