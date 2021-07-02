Путин подписал закон об ужесточении контроля за оружием

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом оружия и ужесточении правил медосвидетельствовании перед его приобретением. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства утвердил изменения в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан». Поправки включают медицинские противопоказания к владению оружием. Правительство будет устанавливать перечень таких заболеваний.

Согласно закону, запрещается продавать оружие людям, не прошедшим медосвидетельствование на наличие противопоказаний. Медкомиссии смогут проводить только государственные больницы по месту регистрации. Обследование будет включать в себя анализы на наличие в организме наркотиков и других психотропных веществ, а также психиатрическое освидетельствование.

Владельцев оружия обяжут проходить медосвидетельствование каждые пять лет. За уклонение от освидетельствования будут лишать права на владение оружием. Заключение об отсутствии противопоказаний будет действовать один год. Оно будет оформляться в виде электронного документа и размещаться в реестре, к которому получит доступ Росгвардия.