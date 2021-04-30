Путин подписал закон об увековечивании памяти воинов

Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

В тексте закона определен порядок обращения с останками погибших солдат и поддержании воинских захоронений в должном порядке. На регионы России возлагаются полномочия по уходу за останками, их захоронениями и их перезахоронением.

Определение перечня земель, где когда-либо велись боевые действия, и где могут находиться непогребенные останки солдат также теперь попадает под ответственность регионов.

На захоронение обнаруженных останков, согласно закону, отводится три месяца — пока процедура не будет завершена, на месте обнаружения должны быть приостановлены все работы, из-за которых останки могут повредиться.

Также упорядочивается процедура заявления об обнаружении останков воинов. Теперь на это отводится три дня.

В Подмосковье начался сезон поисков бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония открытия «Вахты памяти — 2021» прошла в музейном комплексе «Дорога памяти» на территории парка «Патриот». В мероприятии участвовали руководители военно-патриотических клубов и поисковых отрядов Подмосковья, юнармейцы, представители правительства Московской области, Министерства обороны РФ, ГУ Росгвардии по региону.