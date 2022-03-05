Путин подписал закон об ответственности за сделки с незаконно полученным имуществом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за совершенные операции и сделки с денежными средствами или имуществом, полученным незаконным путем. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В эту категорию попадут сделки, совершенные в пользу юридического лица уполномоченным представителем или его бенефициаром, направленные на легализацию этого имущества.

Юридическим лицам грозит денежный штраф до трехкратной суммы средств или стоимости имущества, которое стало предметом сделки, вплоть до его конфискации.

Предусматривается возможная приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток.

Если юридическое лицо способствовало выявлению правонарушения, раскрытию и расследованию, оно может освобождаться от административной ответственности.