Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в нашей стране будет отменен банковский роуминг.

В официальном документе, который появился на официальном портале правовой информации сказано, что будет отменена комиссия за межрегиональные денежные переводы между счетами физических лиц в одном банке.

Центробанк одобрил отмену «банковского роуминга» Подробнее

В соответствии с законом, комиссия не может списываться из-за того, что счета клиентов одного и того же банка открыты в разных обособленных отделениях банка. Таким образом, этот документ наделяет равными правами граждан страны не зависимо от того, в каком регионе они проживают.

Госдума приняла этот закон 10 декабря. Он начнет действовать спустя 180 дней после официального опубликования. Таким образом, в июне 2020 года клиенты банков перестанут выплачивать такую комиссию.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил СМИ, что сейчас межрегиональной комиссии подвергаются всего 5% банковских переводов внутри одного банка.