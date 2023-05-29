29 мая 2023, 13:42
Путин подписал закон об особенностях проведения выборов в новых российских регионах
Президент Путин подписал закон об особенностях проведения выборов в новых регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Документ опубликовали на портале правовой информации.
В том числе избирательные участки могут находиться за пределами этих регионов, а люди во время голосования могут пользоваться не только паспортом, а любым документов, заменяющим его.
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Решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где действует военное положение, может быть принято ЦИК России после консультации с Минобороны и ФСБ, написал RT.
Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области включили в перечень субъектов в Конституции России в октябре 2022 года. Согласно документу, ЛДНР сохранили статус республик и свои прежние названия, государственным языком на их территория стал русский.
Запорожская и Херсонская признаны отдельными субъектами, они остались областями. Решение о присоединении новых территорий было принято после голосования жителей.
Путин также подписал закон о праве регионов досрочно отзывать сенаторов. Однако есть несколько исключений.
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