Власть 29 мая 2023, 13:42 Путин подписал закон об особенностях проведения выборов в новых российских регионах Президент Путин подписал закон об особенностях проведения выборов в новых регионах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В том числе избирательные участки могут находиться за пределами этих регионов, а люди во время голосования могут пользоваться не только паспортом, а любым документов, заменяющим его.

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Решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где действует военное положение, может быть принято ЦИК России после консультации с Минобороны и ФСБ, написал RT.

Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области включили в перечень субъектов в Конституции России в октябре 2022 года. Согласно документу, ЛДНР сохранили статус республик и свои прежние названия, государственным языком на их территория стал русский.

Запорожская и Херсонская признаны отдельными субъектами, они остались областями. Решение о присоединении новых территорий было принято после голосования жителей.

Путин также подписал закон о праве регионов досрочно отзывать сенаторов. Однако есть несколько исключений.