Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах

Закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документ предусматривает, что при реализации основных общеобразовательных программ в школе и образовательных программ среднего профобразования в колледжах с применением электронного обучения, которое предусматривает обработку персональных данных учащихся, необходимо будет использовать только государственные информационные системы.

В настоящее время образовательные учреждения выбирают для использования в процессе обучения не только учебники и пособия, включенные в утвержденные перечни, но и те, что входят в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию министерством просвещения РФ.

Ранее московским школам разрешили не пускать родителей на новогодние елки из-за пандемии. При этом сообщалось, что российские школьники после новогодних праздников вернутся на очный формат обучения.