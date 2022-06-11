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    11 июня 2022, 16:36

    Путин подписал закон об ограничении госзакупок

    Президент Путин подписал закон, ограничивающий закупки госкомпаний у взаимозависимых лиц

    Максим Зинкин

    Закон, направленный на сокращение закупок государственных компаний у взаимосвязанных с ними лиц, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин подписал закон об ограничении госзакупок

    Правки внесли в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», регулирующий госкомпании, публично-правовые компании, госкорпорации и субъекты естественных монополий.

    Изменения не исключают возможность госзакупок у взаимосвязанных лиц, если закупка производится в цели обеспечения единого производственного процесса или зависимое лицо само выступает заказчиком по 223-ФЗ.

    Законопроект вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

    Ранее Путин подписал законопроект, который запретит людям с судимостью работать в такси и общественном транспорте.