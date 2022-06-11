Путин подписал закон об ограничении госзакупок

Закон, направленный на сокращение закупок государственных компаний у взаимосвязанных с ними лиц, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правки внесли в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», регулирующий госкомпании, публично-правовые компании, госкорпорации и субъекты естественных монополий.

Изменения не исключают возможность госзакупок у взаимосвязанных лиц, если закупка производится в цели обеспечения единого производственного процесса или зависимое лицо само выступает заказчиком по 223-ФЗ.

Законопроект вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Ранее Путин подписал законопроект, который запретит людям с судимостью работать в такси и общественном транспорте.