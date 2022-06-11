facebook_pixel
    11 июня 2022, 18:05

    Путин подписал закон об изменении правил прекращения статуса ИП для осужденных и обвиняемых

    Ольга Назаркина

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок прекращения статуса индивидуального предпринимателя для осужденных граждан. Целью документа является упрощение этой процедуры.

    Путин подписал закон об изменении правил прекращения статуса ИП для осужденных и обвиняемых

    Согласно поправкам в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», его дополнили новым положением, которое дает возможность подачи подозреваемым или обвиняемым заявления о госрегистрации прекращения им деятельности в качестве ИП без нотариального удостоверения подписи.

    В этом случае документы, на основании которых осуществляется госрегистрация физлиц в таком статусе, направляются в регистрирующий орган почтовым отправлением, к ним прикладывают опись вложения, а подпись человека, который прекращает свой статус ИП, удостоверяется начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.