Путин подписал закон об изменении правил прекращения статуса ИП для осужденных и обвиняемых

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок прекращения статуса индивидуального предпринимателя для осужденных граждан. Целью документа является упрощение этой процедуры.

Согласно поправкам в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», его дополнили новым положением, которое дает возможность подачи подозреваемым или обвиняемым заявления о госрегистрации прекращения им деятельности в качестве ИП без нотариального удостоверения подписи.

В этом случае документы, на основании которых осуществляется госрегистрация физлиц в таком статусе, направляются в регистрирующий орган почтовым отправлением, к ним прикладывают опись вложения, а подпись человека, который прекращает свой статус ИП, удостоверяется начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.