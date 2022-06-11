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    11 июня 2022, 18:36

    Путин подписал закон об имущественной поддержке самозанятых

    Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать госимущество без торгов

    Максим Зинкин

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит самозанятым россиянам получать государственное и муниципальное имущество без торгов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин подписал закон об имущественной поддержке самозанятых

    Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получат возможность заключать договоры в отношении государственного и муниципального имущества без участия в торгах.

    Ранее малые и средние предприниматели могли получать государственное и муниципальное имущество без участия в торгах, а самозанятые такой возможности не имели.

    Закон вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

    До этого российский лидер подписал законопроект, который разрешил детям до семи лет бесплатно ездить в пригородных поездах. Поправки внесли в устав железнодорожного транспорта.