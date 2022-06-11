Путин подписал закон об имущественной поддержке самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит самозанятым россиянам получать государственное и муниципальное имущество без торгов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получат возможность заключать договоры в отношении государственного и муниципального имущества без участия в торгах.

Ранее малые и средние предприниматели могли получать государственное и муниципальное имущество без участия в торгах, а самозанятые такой возможности не имели.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

До этого российский лидер подписал законопроект, который разрешил детям до семи лет бесплатно ездить в пригородных поездах. Поправки внесли в устав железнодорожного транспорта.