Путин подписал закон о запрете приравнивать СССР к нацистской Германию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Санкциям будут подвержены и те, кто отрицает решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Документ с подписью президента опубликовали на официальном портале правовой информации. Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно закону, теперь запрещено в СМИ, интернете, во время публичных выступлений отождествлять действия руководства, командования, военнослужащих СССР с руководством нацистской Германии или ее союзников.

Разработчики законопроекта отметили, что недопустимо сравнивать действия защитников России, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, солдат-освободителей с действиями оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Наказание за нарушение закона пока не установлено.