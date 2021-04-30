Путин подписал закон о выпуске лекарства без согласия патентообладателя

Российское правительство сможет использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах нацбезопасности в экстренных случаях. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас Гражданский кодекс позволяет правительству «в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя», однако его нужно будет уведомить об этом кратчайший срок и выплатить ему соразмерную компенсацию.

Такое право, как уточняется законом, возникает «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Внесение таких изменений в Гражданский кодекс создаст возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, говорится в сопроводительных документах к закону.