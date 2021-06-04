Путин подписал закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах россиянам, причастным к экстремистским или террористическим организациям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым требованиям в выборах не смогут участвовать люди, которые были учредителями и руководителями организаций, признанных судом террористическими или экстремистскими.

Причастными к организациям будут считаться россияне, которые выражали поддержку не только финансово, но и словесно в интернете. Кроме того, причастными по закону являются люди, которые оказывали консультативную, имущественную и организационно-методическую помощь.

Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространяется на людей, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.