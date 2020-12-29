Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей

Президент России Владимир Путин одобрил закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Документ вступает в силу 1 января 2021 года.

Согласно закону, вытрезвители будут находиться в ведении региональных властей. Учреждения будут оказывать «помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения».

При этом вытрезвители будут наполовину частными — одобрено их создание на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. Ночь в вытрезвителе обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей, говорили ранее парламентарии. Конкретные цены будут устанавливать в каждом регионе.

Правила организации вытрезвителей и виды оказываемой помощи будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.

Вытрезвители упразднили в 2010 году. До этого они были в ведении министерства внутренних дел.

Подробнее о том, как будут работать подобные учреждения, и в чем их отличие от советских, — читайте в статье «360»: «Россия вернула вытрезвители. Но в новой системе увидели старые проблемы».