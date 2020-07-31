Путин подписал закон о трехдневном голосовании и референдумах

Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. В первый раз голосовать несколько дней россияне могли по поправкам в Конституцию.

Ранее закон о трехдневном голосовании приняли депутаты Госдумы. Теперь любые выборы и референдумы в России могут идти в течение нескольких дней, но не более трех.

Изменения внесены в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Они будут действительны и в случае проведения повторного голосования. Правда, такая поправка отменяет возможность предварительного голосования или получения открепительного удостоверения.

Впервые многодневное голосование в России состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Жители страны выразили свое отношение к поправкам в Конституцию. Растянуть голосование на несколько дней пришлось из-за распространения коронавирусной инфекции. Таким способом удалось обеспечить безопасность граждан страны.

4 июля поправки к Конституции вступили в силу. Итоговая явка на голосовании составила порядка 68%. Поправки одобрили 77,92%, против высказались 21,27%.