Власть 27 февраля 2023, 12:29 Путин подписал закон о требовании к российским компаниям продавать нефть дороже Президент Путин подписал закон о требовании к российским компаниям продавать нефть дороже РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет некоторые параметры налогообложения нефтяной отрасли. Речь в том числе идет об ограничении минимальной стоимости экспорта нефти из России за счет верхней границы дисконта к сорту Brent. Об этом сообщил «Интерфакс».

Документ будет действовать с 1 апреля. С этого дня скидка на российский сорт нефти Urals не должна быть больше 34 долларов за баррель. В мае ее снизят до 31 доллара, в следующем месяце — до 28 долларов, а в середине лета — до 25 долларов.

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Если у компаний не получится продавать нефть дороже, чем нужно, то они будут платить налоги исходя не из реальной, а из устанавливаемой цены. Речь идет о налоге на добавленный доход (НДД), налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратном акцизе.

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Министерство финансов России сейчас определяет показатели сборов через среднюю цену на Urals в расчетах независимого ценового агентства Argus. После начала действия антироссийских санкций на российскую нефть данный параметр снизился до уровня 50 долларов за баррель. При этом в бюджете запланированы доходы от топлива из расчета 70,1 доллара за баррель.