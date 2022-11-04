Путин подписал закон о ратификации договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов | 360°

Власть 04 ноября 2022, 14:54 Путин подписал закон о ратификации договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов Президент России Путин ратифицировал договор стран СНГ против финансирования терроризма

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между странами Содружества Независимых Государств о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, противодействии финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Договор подписали 15 октября 2021 года. Он должен улучшить взаимодействие подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов стран СНГ. Им определяются основные направления и формы сотрудничества, регламентируется порядок обмена информацией, регулируются вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений и предназначенных для финансирования терроризма средств.

Реклама

«Ратификация договора отвечает интересам РФ, позволит повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом», — говорится в аннотации.

Реклама

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. На мероприятии присутствовали члены молодежных организаций, а также волонтеры и представители общественных движений.