Власть 13 июня 2023, 17:07 Путин подписал закон о расширении списка экстремистских материалов, за которые будут штрафовать Президент Путин подписал закон о расширении списка экстремистских материалов в РФ Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня экстремистских материалов, за которые полагается штраф — от тысячи до миллиона рублей. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Штрафовать будут за публикации, которые оправдывают или обосновывают национальное и расовое превосходство, оправдывают военные или другие преступления, направленные на уничтожение этнической, расовой, социальной, национальной или религиозной группы. В статью 20.29 КоАП РФ, устанавливающую ответственность за распространение экстремистских материалов, включили пункт об экстремистских материалах, указанных в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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Как отмечается в пояснительной записке, примером публикаций, оправдывающих и объясняющих национальное и расовое превосходство, можно считать, например, труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии.

Максимальная санкция по статье 20.29 КоАП — миллион рублей штрафа для юрлиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией запрещенных материалов.