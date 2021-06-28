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    28 июня 2021, 21:06

    Путин подписал закон о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктику

    Артур Блянихов

    Глава государства Владимир Путин подписал закон, который распространяет на территорию Арктической зоны программу «Дальневосточный гектар». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

    Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам бесплатно оформить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Более 90 тысяч человек получили участки за время работы проекта.