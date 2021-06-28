Путин подписал закон о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктику

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который распространяет на территорию Арктической зоны программу «Дальневосточный гектар». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам бесплатно оформить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Более 90 тысяч человек получили участки за время работы проекта.