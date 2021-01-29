Путин подписал закон о продлении ДСНВ до 2026 года

Соответствующий закон о ратификации соглашения по продлению договора СНВ-3 в среду был принят Госдумой и в тот же день получил одобрение Совета Федерации.

«Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ», — указано в сообщении.

Реализация соглашения не потребует дополнительных средств из бюджета. Продление ДСНВ отвечает национальным интересам и сохранению транспарентности стратегических взаимоотношений с США.

Российский лидер ранее в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал продление СНВ-3 шагом в правильном направлении.