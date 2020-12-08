Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Согласно закону, россияне могут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные жилые и садовые дома. Здания должны быть построены на садовых участках, территории для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Кроме того, граждане могут направить уведомление о строительстве домов, которое началось до 4 августа 2018 года.

В документе уточняется, что оформить права можно будет с помощью техплана и декларации, которую составил правообладатель недвижимости. Владелец может самостоятельно подать все документы. При этом сооружение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС. Эти требования закреплены в Градостроительном кодексе.

Законопроект о «дачной амнистии» летом внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторами стали депутат Павел Крашенинников и сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко.