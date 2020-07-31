Путин подписал закон о признании отчуждения территорий России экстремизмом

Изменения внесены во второй абзац первого пункта статьи Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь вместо слов «…и нарушение целостности Российской Федерации» идут «...и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации)».

При этом, согласно документу, под экстремистской деятельностью не подразумеваются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Эти поправки приводят законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции России.

Совет Федерации одобрил законопроект 24 июля. Госдума приняла документ во II и III чтениях 22 июля. Авторы инициативы — депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В пакет с подписанным президентом документом вошли поправки, дополняющие Уголовный кодекс России новой статьей «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказание по ней — от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет включены законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению территорий РФ.

Нарушителю закона грозит штраф от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч — для должностных лиц. Юридическим лицам придется заплатить 200-300 тысяч рублей.

Повторные призывы к нарушению территориальной целостности России подразумевают уголовную ответственность. За подобные действия нарушителям светит штраф до 400 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.